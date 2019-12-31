Esenyurt'ta 'kaçak hap' operasyonu - Son Dakika
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Esenyurt'ta 'kaçak hap' operasyonu

6 saat önce

Esenyurt'ta bir eve yapılan operasyonda Türkiye'ye yasa dışından kaçak yollarla getirilen yeşil reçeteyle satılabilen 73 bin hap ele geçirildi.

Esenyurt'ta bir eve yapılan operasyonda Türkiye'ye yasa dışından kaçak yollarla getirilen yeşil reçeteyle satılabilen 73 bin hap ele geçirildi.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu hap satıldığı yönündeki bir ihbar üzerine Fatih Mahallesi'nde 3 katlı bir binanın 3. katındaki daireye operasyon düzenledi. Operasyon sırasında evde yapılan aramalarda Türkiye'ye yasa dışı yollarla sokulduğu tespit edilen ve yeşil reçeteyle satılabilen 73 bin adet hap ele geçirildi. Operasyon kapsamında evde bulunan ve 18 yaşından küçük olduğu öğrenilen Suriye uyruklu A.C.A. gözaltına alındı.

Ele geçirilen hapların doktor kontrolünde ve özel reçetelerle temin edilebildiğini söyleyen Eczacı Özcan Cabbar, İlaç santral sinir sistemine etki eden bir ağrı kesici. Kuvvetli ve orta şiddetli ağrılarda kullanılıyor fakat bağımlılık yapma özelliği de olduğu için özel reçetelerle satılabilir. Beyaz reçeteyle değil, renkli reçete sistemine bağlı yeşil reçete ile verdiğimiz ilaçlardır. Herkesin kolayca gelip temin edebileceği ilaçlar değildir. Doktor kontrolünde ve özel reçete ile satılan ilaçlardır. Hiç kimse eczaneden bu ilacı reçetesiz olarak alamaz dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.C.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Esenyurt'ta 'kaçak hap' operasyonu

Fatih Mahallesi, Esenyurt, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 11:17 Kaynak: DHA
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