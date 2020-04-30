Esenyurt'ta kaçak koyun kestirdi, satarken kuyruk oluştu, zabıta el koydu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Esenyurt'ta kaçak koyun kestirdi, satarken kuyruk oluştu, zabıta el koydu - Son Dakika

Esenyurt'ta kaçak koyun kestirdi, satarken kuyruk oluştu, zabıta el koydu

6 saat önce

ESENYURT'ta bir kişi, kamyonetle getirdiği hiçbir denetimden geçmeyen koyunları, yol kenarındaki bir iş yerinin önündeki boşlukta kestirip satmaya başlayınca, ucuz et arayan vatandaşlar kuyruk oluşturdu.

Esenyurt'ta kaçak koyun kestirdi, satarken kuyruk oluştu, zabıta el koydu, System.String[]
ESENYURT'ta bir kişi,  kamyonetle  getirdiği hiçbir denetimden geçmeyen koyunları, yol kenarındaki bir iş yerinin önündeki boşlukta kestirip satmaya başlayınca, ucuz et arayan vatandaşlar kuyruk oluşturdu. Şikayet üzerine gelen  polis ve zabıta ekipleri satışa müdahale etti, etlere ve koyunlara el konuldu

Örnek Mahallesi 1493 Sokak'ta bir kişi, Van'dan  kamyonet ile getirdiği  koyunları yol kenarında bir iş yerinin önündeki boşlukta anlaştığı kasap ile kestirmeye başladı. Hijyenden uzak ortamda koyunların kesimine geçildi.  Kasaplarda  60 lira olan et 40 liradan satılmaya başladı. Bunu duyan mahalleli kuyruk oluşturdu.  Şikayet üzerine polis ve zabıta ekipleri geldi. Yüzünde maske, elinde eldiven olmadan koyunları kesen kasabın, parçaladığı etlere el konuldu. Etleri alanlar ellerinde et dolu poşetlerle uzaklaştılar. Kamyonet  kesilmek üzere bekleyen 10 koyunun küpesiz, hiçbir veterinerlik denetiminden geçmediği  belirlendi. Koyunları kesen kasap ve koyunları getiren, kişi polis ve zabıta ekipleri tarafından Esenyurt Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü'ne götürüldü. Hayvanlara el konulurken, kesilen etler zabıta ekip aracına konuldu.


- İstanbul
Esenyurt, Zabıta, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.04.2020 04:25 Kaynak: DHA


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