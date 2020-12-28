Esenyurt'ta kaçak muayenehane işlettiği iddia edilen 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Esenyurt'ta ruhsatsız işlettikleri muayenehanede yabancı uyruklu kadınlara doğum yaptırdığı öne sürülen iki şüpheli tutuklandı.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Nazım Hikmet Bulvarı'nda muayenehaneye dönüştürülen bir apartman dairesinde, yabancı uyruklu kadınlara doğum yaptırıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Söz konusu eve operasyon düzenleyen ekiplerin yaptığı aramada, ultrason cihazı, doğum için kullanılan ilaçlar, tıbbi malzeme ve doğum sedyesi ele geçirildi.

Kaçak muayenehane mühürlenirken, kendisini doktor olarak tanıttığı öne sürülen yabancı uyruklu Ö. K. ile yardımcısı A. O. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.