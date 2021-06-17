Esenyurt'ta kaçak muayenehanelere baskın: 12 işyeri mühürlendi - Son Dakika

Esenyurt'ta kaçak muayenehanelere baskın: 12 işyeri mühürlendi

4'ü yabancı uyruklu doktor 8 şüpheli gözaltına alındı

İSTANBUL - Esenyurt'ta açtıkları ruhsatsız muayenehanelerde olumsuz koşullarda ağırlıklı olarak Suriyelilere sağlık hizmeti verdikleri tespit edilen 4'ü yabancı uyruklu doktor 8 kişi gözaltına alındı. Düzenlenen operasyonlarda sağlık merkezi olarak faaliyet gösteren 12 iş yeri mühürlendi.

Edinilen bilgilere göre, Esenyurt'ta çok sayıda adreste açılan ruhsatsız muayenehanede olumsuz koşullarda sağlık hizmeti verildiği belirlenen bazı adresler tespit edildi.

Yürütülen soruşturma kapsamında Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İnönü Mahallesinde bulunan bir iş merkezinde Esenyurt İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri ile birlikte ortak baskın düzenledi. Denetimlerde ruhsatsız muayenehane işletildiği belirlenen 12 farklı sağlık merkezi ortaya çıkarıldı. "Kaçak ve Ruhsatsız Muayenehane" denetimlerde söz konusu muayenehanelerin 4'ünün boş olduğu, geriye kalan 8 işyerinden 3'ünün diş muayenehanesi, 2'sinin göz ve diğer 3'ünün kulak burun boğaz kliniği olarak ruhsatsız ve kaçak faaliyet gösterdiği anlaşıldı. Yakalanan 4'ü Suriyeli doktor 2'si işyeri sahibi ve ikisi de müşteri konumunda 8 kişiye işlem yapıldı.

İki müşterinin dışında yakalanan 6 şüpheli hakkında başlatılan tahkikatta zanlılar adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Söz konusu işyerlerine gerekli yasal işlemler uygulanarak mühürlendi. Faaliyetlerine son verilen adreslerdeki tıbbi cihazlara el konulduğu öğrenildi.