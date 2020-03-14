Esenyurt'ta kaçak nargile tütünü operasyonu: 6 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Esenyurt'ta kaçak nargile tütünü operasyonu: 6 gözaltı - Son Dakika

Esenyurt'ta kaçak nargile tütünü operasyonu: 6 gözaltı

30 dakika önce

Esenyurt'ta polis ekiplerince yapılan operasyonda 130 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirilirken 6 şüpheli gözaltına alındı.

Esenyurt'ta kaçak nargile tütünü operasyonu: 6 gözaltı, System.String[]

Esenyurt'ta polis ekiplerince yapılan operasyonda 130 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirilirken 6 şüpheli gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir ihbar üzerine Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi 1988. Sokak'taki bir depoya baskın düzenledi. Ekipler, operasyonda 6 kişiyi gözaltına alırken, 4 tır sigara makaronu ile 130 kilogram nargile tütünü ele geçirdi. Bulunanlar malzemelere el konuldu. Baskında 6 şüpheli gözaltına alındı.


Gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. - İSTANBUL

Esenyurt, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 10:35 Kaynak: İHA
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