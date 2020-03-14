Esenyurt'ta kaçak nargile tütünü operasyonu: 6 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Esenyurt'ta kaçak nargile tütünü operasyonu: 6 gözaltı - Son Dakika

Esenyurt'ta kaçak nargile tütünü operasyonu: 6 gözaltı

6 saat önce

Esenyurt'ta polis ekiplerince yapılan operasyonda 130 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirilirken 6 şüpheli gözaltına alındı.

Esenyurt'ta kaçak nargile tütünü operasyonu: 6 gözaltı, System.String[]

Esenyurt'ta polis ekiplerince yapılan operasyonda 130 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirilirken 6 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir ihbar üzerine Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi 1988. Sokak'taki bir depoya baskın düzenledi. Ekipler, operasyonda 6 kişiyi gözaltına alırken, 4 tır sigara makaronu ile 130 kilogram nargile tütünü ele geçirdi. Bulunanlar malzemelere el konuldu. Baskında 6 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

(Vedat Bayraktar/İHA)

Esenyurt, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 11:05 Kaynak: İHA
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