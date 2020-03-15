Esenyurt'ta kaçak nargile tütünü operasyonu: 6 kişi yakalandı - Son Dakika

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Esenyurt'ta kaçak nargile tütünü operasyonu: 6 kişi yakalandı
28 dakika önce
Esenyurt'ta kaçak nargile tütünü operasyonu: 6 kişi yakalandı Baskında 4 tır sigara makaronu ile 130 kilo tütün ele geçirildi Esenyurt'ta polis ekiplerince yapılan operasyonda 130 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirilirken 6 şüpheli gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 12:09 Kaynak: İHA
Esenyurt'ta kaçak nargile tütünü operasyonu: 6 kişi yakalandı
Baskında 4 tır sigara makaronu ile 130 kilo tütün ele geçirildi
İSTANBUL - Esenyurt'ta polis ekiplerince yapılan operasyonda 130 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirilirken 6 şüpheli gözaltına alındı.
Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir ihbar üzerine Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi 1988. Sokak'taki bir depoya baskın düzenledi. Ekipler, operasyonda 6 kişiyi gözaltına alırken, 4 tır sigara makaronu ile 130 kilogram nargile tütünü ele geçirdi. Bulunanlar malzemelere el konuldu. Baskında 6 şüpheli gözaltına alındı.
Gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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