ESENYURT'TA KAÇAK İŞLETİLEN 8 MUAYENEHANEYE BASKIN - Son Dakika

ESENYURT'ta kaçak ve ruhsatsız olarak işletilen 8 muayenehaneye düzenlenen baskında 4'ü doktor olmak üzere, 8 kişi gözaltına alındı. Yabancı uyruklu 8 kişi adli makamlarca serbest bırakılırken, muayenehaneye 2 kişinin de diş çektirmek için geldiğini belirttiği baskın anları kameraya yansıdı.

Polis ve Esenyurt İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt İnönü Mahallesi'nde bulunan iş merkezinde denetim yaptı. İş merkezinde sağlık hizmeti veren 12 iş yeri bulunduğu, bu iş yerlerinden 4'ünün boş olduğu, geriye kalan 8 işyerinden 3'ünün diş muayenehanesi, 2'sinin göz ve diğer 3'ünün kulak burun boğaz kliniği olarak ruhsatsız ve kaçak faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Muayenehanelerde yapılan denetimler sonucunda 4'ü doktor, 2'si müşteri ve 2'si işletme sahibi toplam 8 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan işletme sahiplerinden A.A.'nın Suriye, diğer işletme sahibi K.L. isimli kadının ise Cezayir uyruklu olduğu belirtilirken, diğer 4 şüphelinin de yine yabancı uyruklu olduğu öğrenildi. Tıbbi cihazlara el konulurken, kaçak olarak faaliyet gösteren muayenehanelere yasal işlemler uygulanarak faaliyetlerine son verildi. Gözaltına alınan 8 kişinin adli makamlarca serbest bırakıldığı öğrenildi.