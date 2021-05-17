Esenyurt'ta kaçan topunu almak isteyen çocuk balkonda mahsur kaldı - Son Dakika

Esenyurt'ta kaçan topunu almak isteyen çocuk balkonda mahsur kaldı

ESENYURT'ta oyun oynarken apartmanın 3'üncü katındaki balkona kaçan topunu kurtarmak isteyen yabancı uyruklu çocuk, balkonda mahsur kaldı.

ESENYURT'ta oyun oynarken apartmanın 3'üncü katındaki balkona kaçan topunu kurtarmak isteyen yabancı uyruklu çocuk, balkonda mahsur kaldı. Çocuk, itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı. Olay, dün saat 19.30 sıralarında Esenyurt Akevler Mahallesi 1067. sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dışarıda arkadaşlarıyla oyun oynayan yabancı uyruklu çocuğun topu, apartmanın 3'üncü katındaki balkona kaçtı. Ev sahiplerine ulaşamayan çocuk, balkona tırmandı. Topunu aldıktan sonra aşağı inemeyen çocuk, balkonda mahsur kaldı. Çevredekiler durumu fark ederek itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çocuğu balkondan aldı.

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