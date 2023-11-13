Erkek arkadaşını hem dövdü hem de yatağa çağırdı: Seni istiyorum

Esenyurt'ta sevgilisine, başka bir kadının mesaj attığını gören kadın ortalığı birbirine kattı. Sokak ortasında erkek arkadaşına tekme tokat saldırarak küfürler savuran kadının o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

"AYNI YATAKTA YATMAYA GİDİYORUZ"

Dün akşam saatlerinde Esenyurt Yenikent Mahallesi'nde yaşanan olayda bir kadın, başka bir kadının sevgilisine mesaj attığını gördü. Bu durum karşısında öfkeden deliye dönen kadın, erkek arkadaşına sokak ortasında tekme ve tokat saldırdı. O anlarda kadının "Gel seni istiyorum. Yürü aynı yatakta yatmaya gidiyoruz" dediği duyuldu.

O ANLAR KAMERADA

O anlarda mesaj attığını düşündüğü kadına da küfürler savururken, yaşanan o anlar anbean vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.