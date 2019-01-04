Son Dakika Haberleri: Esenyurt'ta Kadın Sürücünün Kontrolünden Çıkan Araç Karşı Yola Böyle Fırladı

Esenyurt'ta Kadın Sürücünün Kontrolünden Çıkan Araç Karşı Yola Böyle Fırladı

1 saat önce

Esenyurt'ta kadın sürücünün kontrolünden çıkan araç karşı yola böyle fırladı Kaza anı saniye saniye kameradaİSTANBUL - Esenyurt'ta kadın sürücünün kontrolündeki otomobil refüjü aşarak karşı yola fırladı.

Esenyurt'ta kadın sürücünün kontrolünden çıkan araç karşı yola böyle fırladı
Kaza anı saniye saniye kamerada

İSTANBUL - Esenyurt'ta kadın sürücünün kontrolündeki otomobil refüjü aşarak karşı yola fırladı. Otomobilin yol kenarındaki marketin duvarına çarparak durabildiği kaza kameralara yansıdı.
Olay, geçtiğimiz pazartesi günü saat 08.30 sıralarında Esenyurt Necip Fazıl Kısakürek Caddesinde meydana geldi. Cadde üzerinde 34 ZS 7202 plakalı aracıyla süratle seyrettiği iddia edilen kadın sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Refüjü aşıp karşı yola fırlayan araç, yol kenarında bulunan bir marketin duvarına çarparak durabildi. Kazayı gören vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Kazanın etkisiyle şok geçiren sürücü, sağlık ekipleri ve çevredeki vatandaşların yardımıyla kaza yaptığı araçtan çıkarıldı. Yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza anı kamerada
Öte yandan, kaza anı saniye saniye kameralara yansıdı. Görüntülerde, otomobilin süratle seyrettiği görülüyor. Bir anda kontrolden çıkan araç refüjü aşarak karşı yola geçiyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 09:35 Kaynak: İHA

Esenyurt, 3. Sayfa
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