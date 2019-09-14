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Esenyurt'ta kadın ve çocukların ölümden döndüğü inşaatta bugün: hedef sıfır kaza

22 dakika önce

ESENYURT'ta kadın ve çocuklarının ölümden döndüğü kazanın ardından tuğlaların düştüğü inşaatın etrafı tahtalarla çevrilip "Hedef Sıfır Kaza", "Önceliğimiz İş Güvenliği" yazıları asıldı.

Esenyurt'ta kadın ve çocukların ölümden döndüğü inşaatta bugün: hedef sıfır kaza, System.String[]
Çağatay KENARLI/- ESENYURT'ta kadın ve çocuklarının ölümden döndüğü kazanın ardından tuğlaların düştüğü inşaatın etrafı tahtalarla çevrilip "Hedef Sıfır Kaza", "Önceliğimiz İş Güvenliği" yazıları asıldı. İnşaatı yapan müteahhidin ise ifadesinin ardından serbest kaldığı öğrenildi.

MÜTEAHHİDİN İFADESİ ALINIP BIRAKILDI
Esenyurt Kıraç Mahallesi'nde dün meydana gelen olayda, 4 katlı inşaatın duvarları için bulunan tuğlalar şiddetli rüzgar nedeniyle aşağı düştü. Bu sırada yoldan geçen çocuklu kadınlar kıl payı tuğlaların altında kalmaktan kurtulurken, inşaatın yanında bulunan sağlık ocağından çıkan bir kadın ise yaralandı. Olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Yaralı kadın ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından inşaatın müteahhidi Şefik K., Kıraç Polis Merkezi'nde bilgisine başvuruldu. Akşam saatlerinde ifadesi alınan müteahhit serbest bırakıldı. Şefik K.' nın polise, "Kaza sırasında inşaatta bulunuyordum. Rüzgar şiddetliydi. Bir ara ses duydum. 4'ncü kat merdivenlerden nasıl indiğimi hatırlamıyorum. Aşağı indiğimde sağlık ocağında görevli doktor ve diğer görevliler başındaydı. İlk müdahaleyi ettiler. Daha sonra ise ambulansla hastaneye kaldırıldı" dediği öğrenildi.

İNŞAAT ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Bugün ise tekrar olay yerine giden DHA ekibi şaşırtan görüntülerle karşılaştı. Kazanın yaşandığı gün etrafında önlem olmayan inşaatın çevresinin bugün vatandaşların yakından geçmemesi için tahtalarla çevrildiği ve  "Hedef Sıfır Kaza", "Önceliğimiz İş Güvenliği" yazıları asıldığı görüldü.
İnşaatta çalışmalar devam ederken son durum havadan da görüntülendi. Bu arada yaralanan Suriyeli kadının tedavisinin sürdüğü öğrenildi.


Esenyurt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 05:11 Kaynak: DHA
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