Esenyurt'ta kadın yolcuyla kavga eden taksiciye 1823 lira ceza kesildi - Son Dakika
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Esenyurt'ta kadın yolcuyla kavga eden taksiciye 1823 lira ceza kesildi

09.11.2022 11:07
Esenyurt'ta kadın yolcuyla kavga eden taksiciye 1823 lira ceza kesildi

Esenyurt'ta kadın yolcuyla kavga eden taksi sürücüsüne 1823 lira ceza uygulandı.

Esenyurt'ta kadın yolcuyla kavga eden taksi sürücüsüne 1823 lira ceza uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı basın kuruluşları ve sosyal mecralarda çıkan "Taksici kadın yolcusuna saldırdı" başlıklı haberler üzerine çalışma yaptı.

Taksi şoförü A.A'nın, 34 TGB 19 plakalı aracına aldığı 2 yolcuyu gitmek istedikleri yere kadar götürdüğünü, yolcularla arasında ücret ödeme yüzünden çıkan tartışmanın kavgaya dönüştüğünü belirleyen ekipler, sürücüyü yakaladı.

Sürücüye Karayolları Trafik Kanunu kapsamında "belediyeden alınan çalışma izninin süresi bittiği halde yolcu taşımacılığı yapmak"tan 1823 lira para cezası kesilirken, araç da 15 gün süreyle trafikten men edildi.

Taksi sürücüsü, hakkında gerekli adli işlemlerin yapılması için Esenkent Gazi Turgut Aslan Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

Olay

Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı'nda bir taksi sürücüsü ile kadın yolcu arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıkmış, kavgayı gören çevredeki vatandaşlar ile o sırada bölgeden geçen 112 Acil Servis ekibi de araya girerek, tarafları ayırmaya çalışmıştı.

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde ise taksicinin kavga sırasında kadın yolcuya vurması ve çevredekilerin olaya müdahalesi yer almıştı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesince sürücünün toplu taşıma aracı kullanım belgesi de süresiz olarak iptal edilmişti.

Kaynak: AA
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İstanbul, Esenyurt, kavga, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Esenyurt'ta kadın yolcuyla kavga eden taksiciye 1823 lira ceza kesildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Esenyurt'ta kadın yolcuyla kavga eden taksiciye 1823 lira ceza kesildi - Son Dakika
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