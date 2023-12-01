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Esenyurt'ta Kadına Taciz - Son Dakika

Esenyurt'ta Kadına Taciz

Esenyurt'ta kimliği belirsiz bir sürücü, yolda çocuğunu taşıyan bir kadını taciz etti. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Esenyurt\'ta Kadına Taciz
01.12.2023 - 11:48,  Güncelleme: 12:12
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İstanbul Esenyurt'ta kimliği belirsiz bir sürücü, yolda kucağında çocuğunu taşıyarak yürüyen bir kadını eli ile taciz etti. Olayda kadın neye uğradığını şaşırırken, şahsın olay sonrası gözden kaçarak uzaklaşması güvenlik kamerasına yansıdı.

ELİYLE TACİZ ETTİ

Geçtiğimiz Çarşamba sabah saatlerinde Esenyurt Süleymaniye Mahallesi'nde kimliği belirsiz araç sürücüsü, kucağında çocuğunu taşıyarak sokakta yürüyen kadına yaklaştı. Kadının önüne geçmesini bekleyen şahıs aracının camından eli ile kadına dokunarak taciz etti.

KAMERALARA YANSIDI

Şahıs, olay sonrası aracını hızla sürerek kayıplara karışırken neye uğradığını şaşıran kadın ise bir süre sonra yürümeye devam etti. Yaşanan o anlar ise sokaktaki bir güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kucağında çocuğuyla yürüyen kadını eliyle taciz etti

"KAÇARKEN ARABAYI DA VURDU"

Olayı günü sokakta bulunan fırınında çalıştığını söyleyen Mürsel Ekelik, "Tam yakalayamadık kaçtı arabanın önünü arkasını da vurdu kaçarken. Kadın sonradan gelip bizim fırındaki çalışanlardan da kamera kaydı istemiş. Olay günü buradaydım. Olayı tam net görmedim ama çıktığımda araba gitmişti. Dışarıda olsaydım müdahale ederdim" dedi.

"KADIN ÇIĞLIK ATTI"

Olayı gören bir diğer vatandaş ise, "Balkondaydım o gün. Orada araba dikkatimi çekti köşede bekliyordu demek ki kadını gözetliyordu. Kadın çığlık attı. Kadın gitti. Ben şikayetçi de olacağım bununla ilgili. Ben aşağıya indim ama çok süratli gitti. Aracın plakası var kamera kayıtlarında" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Süleymaniye Mahallesi, Esenyurt, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Esenyurt'ta Kadına Taciz - Son Dakika


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SON DAKİKA: Esenyurt'ta Kadına Taciz - Son Dakika
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