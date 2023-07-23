Bayıltana kadar dövdüğü kadını saçından sürükleyerek minibüse bindiren caninin suç dosyası kabarık çıktı - Son Dakika
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Bayıltana kadar dövdüğü kadını saçından sürükleyerek minibüse bindiren caninin suç dosyası kabarık çıktı

24.07.2023 09:48

İstanbul'da sokak ortasında tartıştığı kadını bayıltana kadar döven, sonrasında da minibüse sürükleyen şahıs yakalandı. Kendisini kayda alanlara da "Sizin için de geleceğim" diyerek tehditler savuran şüphelinin 11 suç dosyası olduğu anlaşıldı.

İstanbul Esenyurt'ta sokak ortasında tartıştığı kadını döverek bayıltan, kendisine engel olmak isteyenleri de tehdit eden Ş.D. polis ekiplerinin yaptığı çalışma ile yakalandı. Kadının sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken Ş.D.'nin ise 11 suç kaydının bulunduğu ortaya çıktı.

"SİZİN İÇİN DE GELECEĞİM"

Dün sabah saatlerinde Piri Reis Mahallesi'nde D.S. isimli kadınla tartışan Ş.D., kadını sokak ortasında döverek bayılttı. Bayılan kadını park halindeki minibüse almaya çalışan şüpheliyi, çevredeki vatandaşlar cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Yerde yatan kadına küfür eden şüpheli, bir yandan da "Polisi arıyorum, Ne yapıyorsunuz?" diyerek olaya tepki gösteren vatandaşlara küfür edip tehditler savurdu. "Yarın sabah sizin için geleceğim" diye bağıran şüpheli, daha sonra olay yerinden uzaklaştı. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Olayın ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmanın ardından Ş.D. yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, 22 Temmuz 2023 tarihinde Esenyurt ilçesinde meydana gelen ve D. S. İsimli kadının gördüğü şiddet sonrası bayılmasını ve sonrasında sürüklenerek bir minibüse bindirilmesini içeren görüntüler üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz çalışma başlatmıştır. Yapılan çalışma sonucunda görüntülerdeki şüpheli şahsın, 11 suç kaydı bulunan Ş. D. olduğu tespit edilmiş; şahıs, olay anında yanlarında bulunan E. I. ile birlikte emniyet ekiplerince gözaltına alınmıştır. Konu ile ilgili yürütülen tahkikat devam etmekte olup D. S.'nin herhangi bir sağlık sorunu bulunmamaktadır denildi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR (1)
  • Ali Usda: Cezaevine atıp beslemeyeceksin. En ağır işlerde çalıştıracaksın. (Mesele cezaevlerine ait taş ocakları olacak balyozla taş kırdıracaksın.) Bak bir daha yapar mı. Cevap Yaz 9 0 Yayından Kaldır
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Esenyurt, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bayıltana kadar dövdüğü kadını saçından sürükleyerek minibüse bindiren caninin suç dosyası kabarık çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bayıltana kadar dövdüğü kadını saçından sürükleyerek minibüse bindiren caninin suç dosyası kabarık çıktı - Son Dakika
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