Esenyurt'ta kadının cep telefonunu gasbeden iki şüpheli yakalandı - Son Dakika

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Esenyurt'ta, çocuğuyla beraber yürüyen kadının cep telefonunu gasbeden iki şüpheli gözaltına alındı.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde çocuğuyla birlikte yolda yürüyen kadın, cep telefonuyla konuşurken, iki kişi tarafından kapkaça uğradı. Kadının cep telefonun gasbeden şüpheliler olay yerinden kaçtı.

Olayla ilgili çalışma başlatan Esenyurt Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini inceledi.

Ekipler, olayı gerçekleştirdikleri belirlenen biri yabancı uyruklu B.G. ve F.Ö. adında 17 yaşındaki iki şüpheliyi gözaltına aldı.

Daha önce de başka bir kapkaç olayına karıştıkları belirlenen şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin yolda çocuğuyla yürüyen kadının cep telefonunu kapkaç yaptığı anlar güvenlik kamerasına da yansıdı.