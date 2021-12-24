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ESENYURT'TA KADININ ŞÜPHELİ ÖLÜMÜYLE İLGİLİ DAVANIN GÖRÜLMESİNE DEVAM EDİLDİ - Son Dakika

ESENYURT'TA KADININ ŞÜPHELİ ÖLÜMÜYLE İLGİLİ DAVANIN GÖRÜLMESİNE DEVAM EDİLDİ

24.12.2021 11:45
ESENYURT'TA KADININ ŞÜPHELİ ÖLÜMÜYLE İLGİLİ DAVANIN GÖRÜLMESİNE DEVAM EDİLDİ

ESENYURT'ta dini nikahli eşi Kenan Daniş ile tartıştıktan sonra evinin 4'üncü katından düşerek hayatını kaybeden Sevcan Demir'in şüpheli ölümüne ilişkin davada ikinci duruşma görüldü.

ESENYURT'ta dini nikahli eşi Kenan Daniş ile tartıştıktan sonra evinin 4'üncü katından düşerek hayatını kaybeden Sevcan Demir'in şüpheli ölümüne ilişkin davada ikinci duruşma görüldü. Duruşmada tanık olarak dinlenen maktulün teyzesi, "Sanık telefonda 'Sevcan'ı öldürdüm, başında bekliyorum' dedi. Ben o esnada sesleri telefonuma kaydetmeye başladım. Polise haber verdim." diye beyanda bulundu. Duruşma ileri bir tarihe ertelenirken, sanığın tutukluk halinin devamına karar verildi.

Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Kenan Daniş ile maktul Sevcan Demir'in annesi Seyran Tosun ile kardeşleri Nazif, Coşkun ve Çetin Demir katıldı. Duruşmada tanıklar ve taraf avukatları da hazır bulundu.  Duruşmada tanık olarak dinlenen maktulün teyzesi Rukiye Tosun, "Ben olay günü maktulün annesiyle Samsun'daydım. O gün yeğenim Sevcan Demir de yanımıza, Samsun'a gelecekti. Biz o gün ablamla maktulü görüntülü aradık. Eli sargılıydı. Çenesinde morluk gördük. Sevcan elini kaldırarak 'Anne bunu bana Kenan yaptı, Kenan beni öldürecekmiş' dedi. Ablam sonra hemen Kenan'ı aradı. Kenan ablama 'Senin kızın bitirmiş. Samsun'a gidecekmiş. Ben onu göndermeyeceğim. Giderse çok kötü şeyler yapacağım' dedi. Biz görüntülü konuşurken Kenan eve geldi. Sonra Sevcan ve Kenan bağrışmaya başladı. Sonra telefon kapandı. Biz maktulü tekrar aradığımızda sanık telefona yanıt verdi. Sanık bize 'Öldürdüm, başında bekliyorum' dedi. Ben o esnada sesleri telefonuma kaydetmeye başladım. Polise haber verdim" dedi.

Duruşmada dinlenen diğer tanık Yeşim Tosun olay günü maktulün evine geldiğini söyleyerek, "Sevcan benim halamın kızıdır. Olay günü Sevcan memlekete gidecekti. Kafeste kuş besliyordu bunu bana teslim edecekti. Sevcan'ın evine gittim. Valizleri hazırdı akşam saat 20.30 sıralarında yola çıkacaktı. Sevcan'ın oğlu Çetin Can da hazırdı. Oturduk, yarım saat konuştuk. Ben Kenan ile durumunu sorunca bana yorulduğunu ve ilişkiyi bitirmek istediğini söyledi. Sonra Kenan geldi. Agresif bir şekilde giriş yaptı. Tartışmaya başladılar. Yanlarına giderek bir kaç defa uyardım. Sonra ben maktulün oğlunu etkilenmesin diye kendi annemin evine götürdüm. Aradan iki saat geçti. Sevcan'ı merak ettim aradım, cevap vermeyince yanına gittim. Kapıyı açtığında dağınık bir vaziyetteydi,  saçları dağılmıştı, valizler dağılmıştı. Otobüs saati geçmişti. Maktul bana 'Sen çocukların yanına git. Kapımı kilitleyeceğim, gelirse polisi arayacağım' dedi. Ben de evden ayrıldım" ifadelerini kullandı.Tutuklu sanık Kenan Daniş ise tanık beyanlarına itiraz ederek, "Beyanları kabul etmiyorum. Kurgudur, onları Allah'a havale ediyorum. Doğrular ortaya çıkacaktır. Ben tahliyemi talep ediyorum" dedi.Söz verilen sanık avukatı, "3 tanıkta maktulün yakın akrabasıdır. Beyanlar çelişkili ve yanlıdır. Dinletilen ses kaydı hukuki değildir. Delil mahiyeti yoktur. Ses kayıtlarının kesildiği bellidir. Olayı gören tanık yoktur. Tahliyesini talep ediyoruz" şeklinde konuştu. Mahkeme heyeti bir sonraki celsede maktulün oğlunun pedagog ve avukat eşliğinde dinlenilmesine karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. Sanığın tutukluk halinin devamına karar verildi.

İDDİANAMEBakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, maktul Sevcan Demir ile Kenan Daniş'in kavga ettiklerinin sabit olması ve sanığın maktulün annesini arayarak öldüreceğini ifade ettikten hemen sonra ölüm olayının gerçekleştiği belirtildi. Hazırlanan iddianamede maktulün sanık tarafından balkondan atılarak kasten öldürüldüğü iddia edildi. Kenan Daniş "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası ile yargılanıyor.

Görüntü dökümü: -----------------------

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Samsun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ESENYURT'TA KADININ ŞÜPHELİ ÖLÜMÜYLE İLGİLİ DAVANIN GÖRÜLMESİNE DEVAM EDİLDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: ESENYURT'TA KADININ ŞÜPHELİ ÖLÜMÜYLE İLGİLİ DAVANIN GÖRÜLMESİNE DEVAM EDİLDİ - Son Dakika
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