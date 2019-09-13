Son Dakika Haberleri: Esenyurt'ta kadının üzerine tuğlalar böyle düştü'(toplu görüntü)
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Esenyurt'ta kadının üzerine tuğlalar böyle düştü'(toplu görüntü)

28 dakika önce

ESENYURT'ta bir inşaattan devrilen tuğlaların üzerine düştüğü kadın yaralandı.

Esenyurt'ta kadının üzerine tuğlalar böyle düştü'(toplu görüntü), System.String[]

ESENYURT'ta bir inşaattan devrilen tuğlaların üzerine düştüğü kadın yaralandı. Olay anı güvenlik kamerası saniye saniye yansıdı.

Esenyurt'ta inşaat halinde olan 4 katlı binanın en üst katında işçiler tarafından örülen duvar iddiaya göre rüzgarın şiddetiyle devrildi. Bu sırada yoldan çocuklu kadınlar tuğlaların altında kalmaktan son anda kurtulurken bir kadın ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay anı güvenlik kamerası saniye saniye yansıdı. Görüntülerde yanlarında çocukları bulunan kadınların kıl payı tuğlaların altında kalmaktan kurtulduğu görülüyor. Bir kadın tuğlalar altında kalıp yaralanırken diğer kadınlar ise hızla uzaklaşıyor.

Esenyurt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 01:41 Kaynak: DHA
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