ESENYURT'TA KADINLARI HEDEF ALAN KAPKAÇ ÇETESİ ÜYELERİ YAKALANDI - Son Dakika
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ESENYURT'TA KADINLARI HEDEF ALAN KAPKAÇ ÇETESİ ÜYELERİ YAKALANDI

20.03.2022 10:19

ESENYURT'ta, kadınları hedef alarak cep telefonlarını kapkaç yöntemi ile çaldıkları tespit edilen çete üyesi 3 kişi yakalandı.

ESENYURT'ta, kadınları hedef alarak cep telefonlarını kapkaç yöntemi ile çaldıkları tespit edilen çete üyesi 3 kişi yakalandı. Kapkaç anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 13 Şubat Pazar günü sabah saatlerinde Esenyurt Süleymaniye Mahallesi'nde bulunan bir otobüs durağında yaşandı. Durakta otobüs bekleyen bir kadının cep telefonu, bir kişi tarafından kapkaç yöntemi ile çalındı. Telefonu çalan şüpheli, kendisini bekleyen otomobile binip arkadaşlarıyla olay yerinden uzaklaştı. Olayın şokunu atlatan kadın, durumu polis ekiplerine bildirdi. Gelen polisler, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİNDEN TESPİT EDİLDİLER

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kapkaççının 2 gün önce de aynı yöntemle hırsızlık yapan A.G. olduğunu belirledi. Güvenlik kamera kayıtlarında tespit edilen görüntülerinde, durakta bekleyen kadının elindeki telefonu alıp koşarak uzaklaştıkları görülüyor.

Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan Esenyurt Asayiş Büro ekipleri, A.G.'yi kapkaç olayının yaşandığı sokakta yakaladı. İfadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen A.G., suçunu itiraf etti. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda Y.G. ve B.Y., farklı adreslerde cep telefonlarıyla beraber yakalandı. İki kapkaç olayının şüphelilerin de aynı kişiler olduğu belirlenirken, çalınan telefonlar da mağdurlara teslim edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.G. ve B.Y. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, Y.G.'nin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

ESENYURT'TA KADINLARI HEDEF ALAN KAPKAÇ ÇETESİ ÜYELERİ YAKALANDI
ESENYURT'TA KADINLARI HEDEF ALAN KAPKAÇ ÇETESİ ÜYELERİ YAKALANDI
ESENYURT'TA KADINLARI HEDEF ALAN KAPKAÇ ÇETESİ ÜYELERİ YAKALANDI
ESENYURT'TA KADINLARI HEDEF ALAN KAPKAÇ ÇETESİ ÜYELERİ YAKALANDI

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Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: ESENYURT'TA KADINLARI HEDEF ALAN KAPKAÇ ÇETESİ ÜYELERİ YAKALANDI - Son Dakika
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