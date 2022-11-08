Esenyurt'ta kadınlarla kavgası kameraya yansıyan taksici konuştu - Son Dakika
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Esenyurt'ta kadınlarla kavgası kameraya yansıyan taksici konuştu

08.11.2022 18:37
Esenyurt'ta kadınlarla kavgası kameraya yansıyan taksici konuştu

ESENYURT'ta iki kadını darbettiği görüntüler, cep telefonu kamerasına yansıyan taksici Ayhan Ataklı DHA'ya konuştu.

ESENYURT'ta iki kadını darbettiği görüntüler, cep telefonu kamerasına yansıyan taksici Ayhan Ataklı DHA'ya konuştu. Ataklı "Kırmızı ışık yanınca durdum, iş çığırından çıkmıştı. İki kişi birden seyir halindeyken vuruyorlardı. Araçtan inerek kendimi kurtardım bu sefer de benim gözüm döndü. Kim olsa aynısını yaşardı çünkü bunlar görünürde kadın ama bir erkeğin yapamayacağı hareketler yaptılar. Dışarıda da onlar saldırdı bana. Olayın devamında kadınlar telefonumu aldı, aracın anahtarını da aldı. O kadınlar bana sarılıp özür dilediler. Taksicilik hayatım bitti. Neden pişman olayım? Bunlar insan değil" dedi.

Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı'nda sabah saatlerinde iki kadın ile taksici Ayhan Ataklı arasında tartışma çıkmış, taksicinin kadınları darbettiği anlar cep telefonu kamerasına yansımıştı. Görüntülerin yayınlanmasından sonra Ayhan Ataklı'nın Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi İBB tarafından iptal edildi. Olayın gerçekleştiği araç 15 gün süreliğine trafikten men edildi. Esenkent Şehit Mücahit Ünlü Polis Merkez Amirliği'nde ifadesi alınan Ayhan Ataklı, hakkında şikayet olmadığı için serbest bırakıldı. Ayhan Ataklı da kadınlardan şikayetçi olmadı. Ataklı'ya, Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince 'İlgili belediye tarafından tahdit/tahsis kapsamına alınmış araçlarla çalışma izin/ruhsatının süresi bittiği halde yolcu taşımak' nedeniyle bin 823 lira idari para cezası kesildi.

"SAÇIMI ÇEKTİLER, BİR TOMAR SAÇIM ELLERİNDE KALDI"

Taksici Ayhan Ataklı, "Sabah saatlerinde bir kadını Yenibosna'dan diğerini İkitelli'den aldım. İkitelli'den aldığımın erkek arkadaşıyla bir sorun yaşadığına kulak misafiri oldum, sıkıntıda olduğunu fark ettim. Bizi ilgilendirmiyor tabii bizim işimiz, yolcuyu alıp gideceği yere sapasağlam şekilde bırakmak. Esenyurt'ta evlerinin önüne gidince erkek arkadaşının arabasının evin önünde olduklarını gördüler. O esnada panikleyip 'Ağabey bizi kurtar, bu beni öldürecek' dedi bir tanesi. Ben de bir aşağı sokağa devam ettim, erkek arkadaşıyla alt sokakta kafa kafaya geldik. Kadınlar da arabadan kaçtılar. Ben de kadınların kaçış yönüne gittim ücretimi almak için. Taksimetre 300-350 TL'ydi. Ben iki kadını tekrar arabaya aldım. Üst caddeye çıktık bana 'Ücreti ödemeyeceğiz' dediler. Kadınların bir telefonu vites kutusunun yanındaydı, aldım ve dedim ki 'O zaman karakola gideceğiz'. Seyir halindeyken küfrettiler ve bana saldırdılar, saçımı tutup çektiler, bir tomar saçım ellerinde kaldı" dedi.

"NEDEN PİŞMAN OLAYIM? BUNLAR İNSAN DEĞİL" Ayhan Ataklı "Kırmızı ışık yanınca durdum, iş çığırından çıkmıştı. İki kişi birden seyir halindeyken vuruyorlardı. Araçtan inerek kendimi kurtardım. Bu seferde benim gözüm döndü. Kim olsa aynısını yaşardı çünkü bunlar görünürde kadın ama bir erkeğin yapamayacağı hareketler yaptılar. Dışarıda da onlar saldırdı bana. Ben o an çok korktum. Bizde bir kadına vurunca bütün erkekler erkeği döver ya normalde ondan çok korktum. Olayın devamında kadınlar telefonumu aldı, aracın anahtarını da aldı. Olay sonrasında o kadınlar gelip bana sarılıp özür dilediler. 'Dayı kusura bakma, özür dileriz, böyle olmasını istemezdik' dediler. Taksicilik hayatım bitti. Neden pişman olayım? Bunlar insan değil. Ben Büyükşehir Belediyesi'nden benim ruhsatımı iptal edenlere sesleniyorum: Araç içi kamera görüntülerini izleyebilirlerdi. İptal kararı öncesinde o görüntülere göre karar verselerdi, olmaz mıydı?" diye konuştu.

ARAÇ SAHİBİ: SUÇU İŞLEYEN ŞOFÖR, CEZA ALAN ARAÇ OLUYOR

Taksinin sahibi Mustafa İbanoğlu ise telefonla ulaştığı DHA muhabirine "Taksici bir suç işlediyse cezasını tabii ki çeksin ama aracı neden bağladıklarını anlamıyorum, suçu gerçekleştiren araç mı? Bu sadece benim sorunum değil bütün araç sahiplerinin sorunu. Suçu işleyen şoför ceza alan araç oluyor" ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Esenyurt, Tragger, DHA, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Esenyurt'ta kadınlarla kavgası kameraya yansıyan taksici konuştu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Esenyurt'ta kadınlarla kavgası kameraya yansıyan taksici konuştu - Son Dakika
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