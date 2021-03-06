Esenyurt'ta kafe, lokanta ve kıraathanelere polis denetimi - Son Dakika

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Esenyurt'ta kafe, lokanta ve kıraathanelere polis denetimi

İSTANBUL - Esenyurt'ta haftalar sonra kısıtlamanın olmadığı ilk cumartesi gününde Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri cafe, lokanta ve işletmeleri dolaşarak denetim gerçekleştirdi.

Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarında Cumartesi günü akşam saat 21.00'a kadar kısıtlama kaldırılmıştı. Kısıtlamanın olmadığı ilk cumartesi gününde Esenyurt'ta da denetimler artırıldı. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri ilçede bulunan kafe, lokanta ve kıraathaneleri tek tek dolaştı. Polis ekipleri vatandaşlara denetimler noktasında uyarılarda bulundu.

Bir kafede işletme sahibi olan Murat Avcı, denetimlerden memnun olduğunu uzun süre sonra da olsa açık olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, "HES kodlarını ve ateş ölçümlerini yapıp müşteri kabul ediyoruz" dedi.