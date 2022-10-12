Esenyurt'ta bir kafeye silahlı saldırı - Son Dakika
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Esenyurt'ta bir kafeye silahlı saldırı

12.10.2022 09:15

Esenyurt'ta bir kafeye silahlı saldırıİSTANBUL Esenyurt'ta cadde üzerinde bulunan bir kafeye kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

Esenyurt'ta bir kafeye silahlı saldırı

İSTANBUL Esenyurt'ta cadde üzerinde bulunan bir kafeye kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda şans eseri kimseye bir şey olmazken, iş yerinde maddi hasar oluştu.

Olay, akşam saatlerinde Esenyurt Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz öğrenilemeyen kişi veya kişiler cadde üzerinde bulunan bir kafenin önüne geldi. Silahlı saldırganlar bilinmeyen bir nedenle kafeye doğru ateş açtı. Açılan ateş sonucu iş yerinin camı ve bazı yerleri hasar gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, emniyet şeridi çekerek çevrede güvenlik önlemi aldı. Olayın gerçekleştiği yerde incelemelerde bulunan ekipler, etrafa saçılan kurşun kovanlarını ve bazı delilleri toplayarak Emniyet'e götürdü. Saldırı sonucu iş yerinde herhangi bir yaralanma ve can kaybının olmadığı öğrenildi.

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Kaynak: İHA

Esenyurt, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Esenyurt'ta bir kafeye silahlı saldırı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Esenyurt'ta bir kafeye silahlı saldırı - Son Dakika
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