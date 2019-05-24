Son Dakika Haberleri: Esenyurt'ta kahveye silahlı saldırı: 1 kişi yaralı

Esenyurt'ta kahveye silahlı saldırı: 1 kişi yaralı

7 saat önce

Esenyurt'ta güpegündüz arabayla gelerek kahveye ateş eden kişi ya da kişiler bir vatandaşın yaralanmasına neden olduğu. Yaşanan olayın nedeni henüz bilinmezken yaralının hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Esenyurt'ta kahveye silahlı saldırı: 1 kişi yaralı, System.String[]
Esenyurt'ta güpegündüz arabayla gelerek kahveye ateş eden kişi ya da kişiler bir vatandaşın yaralanmasına neden olduğu. Yaşanan olayın nedeni henüz bilinmezken yaralının hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi. Olay, Yenikent Mahallesi'nde 16.30 sıralarında yaşandı. Aşık Şenlik Caddesi üzerinden araçla kahve önüne gelen kişi ya da kişiler, kahveye birkaç el rast gele ateş etti. Ateş sonucu kahvehanede bulunan bir kişi ayağından yaralandı. Olay yerine gelen çok sayıda polis ekibi, saldırı sonucu kaçan fail ya da failleri ararken yaralı adam ise hastaneye kaldırıldı.
(Murat Delice/İHA)
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 06:00 Kaynak: İHA
Esenyurt, Güncel
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