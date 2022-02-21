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Esenyurt'ta kaldırımda çalışan iki işçi otomobilin çarpması sonucu yaralandı - Son Dakika

Esenyurt'ta kaldırımda çalışan iki işçi otomobilin çarpması sonucu yaralandı

21.02.2022 12:37

Esenyurt'ta kaldırımda çalıştıkları sırada otomobilin çarpması sonucu yaralanan iki işçi tedavi altına alındı.

Esenyurt'ta kaldırımda çalıştıkları sırada otomobilin çarpması sonucu yaralanan iki işçi tedavi altına alındı.

Adile Naşit Bulvarı'nda seyir halindeki 34 UNL 90 plakalı otomobil, "U dönüşü" yapan 34 UG 7549 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan 34 UNL 90 plakalı otomobil, kaldırımda çalışan iki işçiye çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı.

Araçların kaldırılmasının ardından bulvardaki trafik normale döndü.

Esenyurt'ta kaldırımda çalışan iki işçi otomobilin çarpması sonucu yaralandı
Esenyurt'ta kaldırımda çalışan iki işçi otomobilin çarpması sonucu yaralandı
Esenyurt'ta kaldırımda çalışan iki işçi otomobilin çarpması sonucu yaralandı

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Esenyurt, Otomobil, işçi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Esenyurt'ta kaldırımda çalışan iki işçi otomobilin çarpması sonucu yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Esenyurt'ta kaldırımda çalışan iki işçi otomobilin çarpması sonucu yaralandı - Son Dakika
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