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Esenyurt'ta kaldırımda gelen ölüm... Kaldırımda yürürken aniden yere yığıldı - Son Dakika

Esenyurt'ta kaldırımda gelen ölüm... Kaldırımda yürürken aniden yere yığıldı

18.02.2022 02:59

Esenyurt'ta kaldırımda gelen ölüm... Kaldırımda yürürken aniden yere yığıldıİSTANBUL Esenyurt'ta sabah saatlerinde 60'lı yaşlarında bir vatandaş kaldırımda yürürken aniden yere yığıldı.

Esenyurt'ta kaldırımda gelen ölüm... Kaldırımda yürürken aniden yere yığıldı

İSTANBUL Esenyurt'ta sabah saatlerinde 60'lı yaşlarında bir vatandaş kaldırımda yürürken aniden yere yığıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen 112 ekipleri, yaşlı adamı hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay, Hadımköy Yolu üzerinde sabah saatlerinde yaşandı. Altmışlı yaşlarda yaşlı bir adam kaldırımda yürürken aniden yere yığıldı. Adamın, fenalaştığını gören vatandaşlar ilk müdahalede bulundu. Müdahalenin ardından 112 ekipleri çağrıldı. 112 ekipleri yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Yolda devriye atarken durumu gören polis ekipleri, olay yerinde geniş güvenlik önlemi alarak emniyet şeridi çekti. Ölen adamın kimliği açıklanmazken, cenazesinin inceleme ardından morga kaldırılacağı öğrenildi. Öte yandan yaşlı adamın kalp krizi nedeniyle öldüğü tahmin ediliyor.

Esenyurt'ta kaldırımda gelen ölüm... Kaldırımda yürürken aniden yere yığıldı
Esenyurt'ta kaldırımda gelen ölüm... Kaldırımda yürürken aniden yere yığıldı
Esenyurt'ta kaldırımda gelen ölüm... Kaldırımda yürürken aniden yere yığıldı

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Esenyurt, 112, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Esenyurt'ta kaldırımda gelen ölüm... Kaldırımda yürürken aniden yere yığıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Esenyurt'ta kaldırımda gelen ölüm... Kaldırımda yürürken aniden yere yığıldı - Son Dakika
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