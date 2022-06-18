Esenyurt'ta kaldırımda servis minibüsü kullanan sürücü yakalandı

Esenyurt'ta, kaldırımda araç kullandığı tespit edilen servis minibüsü sürücüsüne toplam 3 bin 265 lira para cezası uygulandı.

Esenyurt-Hadımköy D-100 bağlantı yolunda, 16 Haziran'da, 34 LUG 151 plakalı servis minibüsü şoförünün trafiğe girmemek için yaya kaldırımında giderken buna tepki gösteren bir vatandaşla tartıştığı görüntülerin sosyal medyada ve ulusal basında yer alması üzerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Görüntüleri inceleyen ekipler, kimliği tespit edilen sürücü Kara Salih K'yi yakaladı.

Sürücüye, işaret ve levhalara uymamaktan 196 lira, geçmenin yasak olduğu yerden geçmekten 427 lira, saygısızca araç kullanmaktan 196 lira, emniyet kemeri kullanmamaktan 196 lira, aracı hızına uygun şeritte sürmemekten 427 lira, çalışma süresi ve izni bittiği halde yolcu taşımacılığı yapmaktan 1823 lira olmak üzere toplam 3 bin 265 lira para cezası uygulandı.

Servis aracı trafikten men edilirken trafik güvenliğini tehlikeye soktuğu gerekçesiyle hakkında tutanak hazırlanan sürücü Kara Salih K'nin Büyükçekmece Polis Merkez Amirliği'ndeki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.