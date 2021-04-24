ESENYURT'TA KAMYON KREŞ DUVARINA ÇARPTI 3 YARALI - Son Dakika

Esenyurt'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, kağıt toplayıcısı ile kreşin duvarına çarptı. Kazada kamyonda bulunan 2 kişiyle, kağıt toplayıcısı yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Piri Reis Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi'nde meydana geldi. Ahmet Baghdadi yönetimindeki 06 GA 0473 plakalı kamyonet, sürücüsünün bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle trafo ve önünde duran kağıt toplayıcısına çarptı. Kamyon, kreş duvarına çarparak durabildi. Kazayı görenler durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri, kamyonun içinde sıkışan şoför Ahmet Baghdadi ile Murat Şahiyet'i çıkardı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından yaralılar Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Murat Şahiyet ve kağıt toplayıcısı kişinin durumlarının ağır, kamyon şoförü Ahmet Baghdadi'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.