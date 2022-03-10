ESENYURT'TA KAMYONET GİŞEYE ÇARPTI; 2 YARALI - Son Dakika
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ESENYURT'TA KAMYONET GİŞEYE ÇARPTI; 2 YARALI

10.03.2022 10:21

ESENYURT'ta, kar nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, gişeye çarptı.

ESENYURT'ta, kar nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, gişeye çarptı. Kamyonet şoförü ve yanındaki kişi yaralandı.

Kaza, saat 09.30 sıralarında Avcılar Gişeleri Beylikdüzü istikametinde meydana geldi. Sürücüsünün kar yağışı nedeni ile direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, gişeye çarptı. Araç sürücüsü ve yanındaki kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri hafif şekilde yaralanan sürücüyü, yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Kamyonette sıkışan yolcu, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı. Ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü. Kaza sonucu kapanan gişe, aracın kaldırılmasının ardından açıldı.

ESENYURT'TA KAMYONET GİŞEYE ÇARPTI; 2 YARALI
ESENYURT'TA KAMYONET GİŞEYE ÇARPTI; 2 YARALI
ESENYURT'TA KAMYONET GİŞEYE ÇARPTI; 2 YARALI
ESENYURT'TA KAMYONET GİŞEYE ÇARPTI; 2 YARALI

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Kamyonet, İtfaiye, Kaza, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ESENYURT'TA KAMYONET GİŞEYE ÇARPTI; 2 YARALI - Son Dakika


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