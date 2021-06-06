ESENYURT'TA KAMYONET YAYANIN ARDINDAN DOĞAL GAZ KUTUSUNA ÇARPTI - Son Dakika

ESENYURT'TA sokakta virajı alamayınca sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, yayanın ardından apartmanın doğal gaz kutusuna çarparak durabildi. Kamyonetin çarptığı kişi hafif yaralanırken, sokağa tedbir amaçlı doğal gaz ekipleri sevk edildi.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Yunus Emre Mahallesi 396 Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, sokakta virajı alamayınca ismi öğrenilemeyen ve ehliyetsiz olduğu ifade edilen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, yayaya çarptıktan sonra bir apartmanın doğal gaz kutusuna çarpıp durabildi. Doğal gaz kutusundan sesler gelince mahalle de panik yaşandı. Olay yerine polis, sağlık ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de hafif yaralanan yayaya ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

YÜKSEK SESLİ GÜRÜLTÜ GELDİ

Kamyonetin çarptığı apartmanın sakini, Birden yüksek sesli bir gürültü geldi. Baktık ki, kamyonet kaza yapmış. Dört kişi kasada oturuyordu, iki kişi de önde. Bir çocukta kendini yere attı, kafası yaralanmıştı. Doğal gaz ekipleri geldi. Bir kişi yaralı vardı dedi.

Kamyonetin çarptığı dairenin sahibi Ferhat Akçaabat, Genç ve ehliyetsiz bir kişi tarafından plakası olmayan bu arabayla, belediyeye ait eski hafriyat kamyoneti ile deneme sürüşü yapıyor. Virajı alamayarak benim daireye çarpıyor. Doğal gaz borusu patlıyor, bir kişiye de vuruyor yaralandı. O da hastaneye kaldırıldı. ifadelerini kullanıldı.

Doğal gaz ekipleri çalışmalara başlarken, kazayla ilgili inceleme devam ediyor.