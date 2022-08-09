ESENYURT'TA HIRSIZLIK YAPARKEN YAKALANINCA KAVGA ÇIKARDILAR - Son Dakika
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ESENYURT'TA HIRSIZLIK YAPARKEN YAKALANINCA KAVGA ÇIKARDILAR

09.08.2022 09:42

ESENYURT'ta, kamyonetle geldikleri iş yerinden döşek çalarken mal sahibine yakalandıkları iddia edilen şüpheliler kavga çıkardı.

ESENYURT'ta, kamyonetle geldikleri iş yerinden döşek çalarken mal sahibine yakalandıkları iddia edilen şüpheliler kavga çıkardı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 6 Ağustos Cumartesi günü Mehterçeşme Mahallesi'nde bulunan bir züccaciyede yaşandı. Biri kadın 3 şüpheli, kamyonetle geldikleri iş yerinin, dışarıda bulunan döşeklerini araca yüklemeye başladı. Komşu iş yerinin sahipleri, kendi malları gibi yükleme yapan şüphelileri görünce dışarı çıkıp, ne yaptıklarını sordu. Bu sırada kamyon kasasındaki malları gören iş yeri sahipleri, hırsızlara engel olmak istedi. Hırsızlık şüphelileri ile mal sahibi arasında tartışma çıktı. Mal sahibinin üzerine yürüyen şüpheliler, kamyona binip gitmek istedi. Çevredekilerin de yardımıyla çalınan ürünleri geri alan mal sahibi, şüphelilerin gitmesine izin verdi. İş yeri sahibinin şikayetçi olmadığı öğrenilirken, yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

"MALLARI PATIR PATIR İÇERİYE ATMAYA BAŞLADI"

Hırsızlığı fark edip müdahale eden İbrahim Yıldırım, "Kamyonetle buraya geldiler. Kasa tarafını buraya doğru çevirdi. İçeride de bir tane çocuk var. Çocuk malları patır patır içeriye atmaya başladı. Ben de görünce müdahale ettim. Malları ellerinden aldık. Bu ilk sefer değil, hep oluyor" ifadelerini kullandı.

"6 YILDIR ESNAFIM ARACIMI HİÇBİR ZAMAN YAŞATIRIP, BÖYLE MAL YÜKLEMEDİM"

Hırsızlık girişiminin olduğu iş yerinin sahibi Mahmut Gürbüz, " Esenyurt'ta 3-4 mağazamız var. Sürekli hırsızlarla karşı karşıyayız. Yakaladığımız takdirde can güvenliğimiz ile tehdit ediliyoruz. Bıçak çekiyorlar. Ben burada 6 yıldır esnafım, aracımı hiçbir zaman böyle yanaştırıp, böyle mal yüklemedim. Adamlar gönül rahatlığı ile mallarımı yüklemeye başlamışlar. Yakaladığımız zaman da benim elemanlarıma bıçak ve sopa gösteriyorlar. O gün personelimiz yakalamamış olsa, bütün mallarımızı götürürlerdi" dedi.

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Kaynak: DHA

Esenyurt, kavga, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ESENYURT'TA HIRSIZLIK YAPARKEN YAKALANINCA KAVGA ÇIKARDILAR - Son Dakika

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SON DAKİKA: ESENYURT'TA HIRSIZLIK YAPARKEN YAKALANINCA KAVGA ÇIKARDILAR - Son Dakika
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