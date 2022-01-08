Esenyurt'ta kamyonetle yanaştılar; TIR'daki lastikleri böyle çaldılar - Son Dakika

ESENYURT'ta, 3 şüpheli kamyonetle yanaştıkları TIR'dan lastik çaldı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 7 Ocak Cuma gece saatlerinde Esenyurt Akçaburgaz Mahallesinde bulunan lastikçinin önünde meydana geldi. Kamyonetle gelen 3 şüpheli, şoförünün uyuduğu öne sürülen park halindeki TIR'ın arkasına yanaştı. TIR'ın dorsesinin kapısını açan şüpheliler 200 lastiği kısa sürede kamyonetlerine yükledi. Şüpheliler daha sonra kaçtı. Bir kişinin uyandırması üzerine TIR'ı kontrol eden şoför, yaşanan hırsızlığı görünce durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Yaşanan hırsızlık anları ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

"200 LASTİĞİ İŞÇİYMİŞ GİBİ İNDİRİYORLAR"Yaşanan hırsızlığı anlatan Batuhan İmal, "Gece saat 02.30 - 03.00 sıralarında TIR'ın yanına yaklaşıyorlar. Buradan gelip TIR'ın arkasına yanaşıyorlar. O sırada da TIR şoförü içinde uyuyor. Mührü kırıyorlar. 200 lastiği işçiymiş gibi indiriyorlar. Ondan sonra hiçbir şey olmamış gibi gidiyorlar. Şuradan bir vatandaşımız koşarak geliyor. Cama tıklıyor, şoföre lastiklerin çalındığını söylüyor. TIR şoförü uyandığında iş işten geçmiş oluyor. Yaklaşık 240 bin liralık zararımız var" dedi.