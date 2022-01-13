? ESENYURT D-100 Karayolu'nda seyir halindeki kamyonetten çıkan yedek lastik, sürücülere zor anlar yaşattı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, sabah saatlerinde D-100 Karayolu Esenyurt mevki Beylikdüzü istikametinde yaşandı. Seyir halindeki kamyonetin yedek lastiği, yerinden çıktı. Yolda giden lastik, sürücülere zor anlar yaşattı. Lastik, bir süre sonra şarampole düştü. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › İSTANBUL ? ESENYURT'TA KAMYONETTEN ÇIKAN YEDEK LASTİK TRAFİĞİ TEHLİKEYE ATTI - Son Dakika