Esenyurt'ta kan donduran olay! Cani adam oğluna havladığı için bir köpeği vurdu

Esenyurt'ta iddiaya göre bir adam iş yerinin önünden geçen köpeğin, çocuğuna havlamasına sinirlenerek pompalı tüfekle köpeği bacağından vurdu. Can çekişen hayvan etrafta bulunan vatandaşlar tarafından veterinere götürüldü.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde yaşanan kan donduran olayda; iddiaya göre bir şahıs iş yerinin önünden geçen bir köpeğin, oğluna doğru havladığını gördü. Köpeğin havlamasına sinirlenen adam iş yerinde bulunan pompalı tüfeği alarak dışarı çıktı. AYAĞINA ATEŞ ETTİ Köpeğin havlamaya devam ettiğini gören adam, elindeki pompalı tüfeği köpeğe doğru tutarak ateş etti. Zavallı köpeğin ayağından yaralandığı öğrenilirken, olayı gören vatandaşlar tarafından veterinere götürüldüğü bilgisi verildi. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

İstanbul, Esenyurt, Güncel, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Esenyurt'ta kan donduran olay! Cani adam oğluna havladığı için bir köpeği vurdu - Son Dakika

Son Dakika

Ronaldo'yu oynadığı reklam filmi yaktı! Futbolseverler, futbolcuyu iki yüzlülükle suçluyor

Son Dakika! Meclis Başkanı Şentop'tan 10 bin dolar alan siyasetçiyle ilgili ilk açıklama geldi: İsim yok, şu an vekil değil

Başkanlık seçimini İbrahim Özdemir alırsa yeni hoca Ralf Rangnick olacak

Kendisini intihardan vazgeçirmeye çalışan esnafı katletti! ''Gelin beni öldürün'' diye bağırdığı anlar kamerada

Yeni logosunu ve amblemini tanıtan Dacia, 2022'yi bekliyor

Rahatsız olup stüdyoyu terk etti! Solmaz Çiros, konuğu olduğu Armağan Çağlayan'ın hareketlerinden rahatsız oldu

Transferde hız kesmeyen Trabzonspor, Kasımpaşa'dan ayrılan Koita ile anlaştığını resmen duyurdu

Malatya'nın Ekrem İmamoğlu sevgisi! Karşılama törenini mitinge çevirdiler