İstanbul'un Esenyurt ilçesinde yaşanan kan donduran olayda; iddiaya göre bir şahıs iş yerinin önünden geçen bir köpeğin, oğluna doğru havladığını gördü. Köpeğin havlamasına sinirlenen adam iş yerinde bulunan pompalı tüfeği alarak dışarı çıktı.
Köpeğin havlamaya devam ettiğini gören adam, elindeki pompalı tüfeği köpeğe doğru tutarak ateş etti. Zavallı köpeğin ayağından yaralandığı öğrenilirken, olayı gören vatandaşlar tarafından veterinere götürüldüğü bilgisi verildi. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Esenyurt'ta kan donduran olay! Cani adam oğluna havladığı için bir köpeği vurdu - Son Dakika