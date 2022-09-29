Esenyurt'ta kanlı uyuşturucu ticareti! Pusu kurdukları gence sokak ortasında kurşun yağdırdılar - Son Dakika
Üye Girişi

Esenyurt'ta kanlı uyuşturucu ticareti! Pusu kurdukları gence sokak ortasında kurşun yağdırdılar

29.09.2022 13:15

İstanbul Esenyurt'ta uyuşturucu alışverişinde yaşanan para anlaşmazlığının ardından randevulaşıp sokakta pusu kuran 3 kişi, olay yerine gelen Mert Dağ'ı kurşun yağmuruna tuttu. Genç olay yerinde yaşamını yitirirken, saldırganlardan birinin 2 gün önce "Uyuşturucu Ticareti" suçlamasıyla gözaltına alınıp, çıkartıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldığı öğrenildi. Silahlı saldırı anı ise saniye saniye kameraya kaydedildi.

İstanbul'da uyuşturucu alışverişi yaptıkları sırada para da anlaşmazlık yaşayan iki grup, randevulaşarak sokakta buluştu. Uyuşturucu satıcıları, olay yerine gelen Mert Dağ ile arkadaşına silahlı pusu kurdu. Satıcılar, Dağ ve arkadaşına saldırırken, biri belinden çıkardığı tabanca ile Dağ'a ateş etti. Kafasından vurularak yere yığılan Dağ'a, saldırganları biri de tekme attı.

HAYATINI KAYBETTİ

Şüpheliler olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay hakkında polis ekipleri, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

SALDIRGANLARDAN BİRİ SERBEST BIRAKILDI

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Asayiş ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda şahısların 3'ü de yakalandı. Saldırganlardan birinin 2 gün önce yine asayiş ekiplerince "Uyuşturucu ticareti" suçundan gözaltına alınıp, çıkartıldığı mahkemece serbest bırakıldığı öğrenildi. Olaya karışan diğer şahıslar adliyeye sevk edildi.

YORUMLAR
500
DEVA Parti'li Yeneroğlu, TBMM'nin etkinliğini tamamen yitirdiğini savundu DEVA Parti'li Yeneroğlu, TBMM'nin etkinliğini tamamen yitirdiğini savundu İstanbul Havalimanı'nda yurt dışına çıkarılmak istenilen tarihi eserler ele geçirildi İstanbul Havalimanı'nda yurt dışına çıkarılmak istenilen tarihi eserler ele geçirildi
Kaynak: İHA

Uyuşturucu Ticareti, İstanbul, Esenyurt, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Esenyurt'ta kanlı uyuşturucu ticareti! Pusu kurdukları gence sokak ortasında kurşun yağdırdılar - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:31 İran Milli Takımı, ahlak polisi tarafından öldürülen Mahsa Amini protestolarına destek verdi!
14:24 Fenerbahçeli Szalai, Macaristan forması altında gösterdiği performansla Liverpool'un kıskacına girdi
14:19 AK Parti'den merakla beklenen EYT açıklaması geldi: 2022 bitmeden yasalaşacak, 2023'te hayata geçmiş olacak
14:15 Hande Erçel'in tedavi gören yeğeni Aylin Mavi'nin görüntülerinin izinsiz kullanılması baba Caner Yıldırım'ı sinirlendirdi: Şikayet edeceğiz
14:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücret açıklaması kafa karıştırdı! Ocak 2023'de en düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olur?
14:10 ABD zırhlılarını adalara sevk eden Miçotakis'ten Türkiye'ye üstü kapalı mesaj: Sınırlarımızı kim ihlal ederse cezalandırılacaktır
13:39 Milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven sessizliğini bozdu! EuroBasket öncesi yaşananları anlattı
13:32 Kremlin'den referandum açıklaması: 30 Eylül'de yeni bölgelerin Rusya'ya katılmasına ilişkin imza töreni düzenlenecek
13:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük düşmanım faizdir
12:36 ABD'de kasırganın ortasında hava durumunu aktaran muhabir, mikrofon ıslanmasın diye sıra dışı bir önlem aldı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2022 14:43:15. #1.13#
SON DAKİKA: Esenyurt'ta kanlı uyuşturucu ticareti! Pusu kurdukları gence sokak ortasında kurşun yağdırdılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement