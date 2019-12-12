ESENYURT'TA KANTİN DENETİMİ; ŞIRINGA ÇİKOLATA OKUL ÇEVRESİNDEKİ OKULLARDA SATILIYOR - Son Dakika
Son Dakika Güncel ESENYURT'TA KANTİN DENETİMİ; ŞIRINGA ÇİKOLATA OKUL ÇEVRESİNDEKİ OKULLARDA SATILIYOR - Son Dakika

ESENYURT'TA KANTİN DENETİMİ; ŞIRINGA ÇİKOLATA OKUL ÇEVRESİNDEKİ OKULLARDA SATILIYOR

6 saat önce

ESENYURT'ta belediye ekipleri okul kantinlerini denetledi.

ESENYURT'TA KANTİN DENETİMİ; ŞIRINGA ÇİKOLATA OKUL ÇEVRESİNDEKİ OKULLARDA SATILIYOR, System.String[]

ESENYURT'ta belediye ekipleri okul kantinlerini denetledi.

Ankara ve Diyarbakır'da okul kantininde satılan şırınga çikolatanın neden olduğu ölümler sonrası Esenyurt'ta zabıta ekipleri, okullarda bulunan kantinleri denetledi. Esenyurt Belediyesi zabıta ekipleri ilçede bulunan okullara giderek, öğrencilerin alışveriş yaptığı kantinleri denetledi. Kantinlerin içerisine giren ekipler tarafından, ürünlerin son kullanma tarihleri ve TSE damgasının olup olmamasını tek tek kontrol edildi. Kantinlerde şırınga çıkolataya rastlanmadı. Ancak okul çevresinde ve bir çok bakkalda şırınga çıkolata olduğu görüldü. Bu çikolatalar 1 liraya satılıyor.

Görüntü Dökü:

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-Kantin denetimleri

- Zabıta ekiplerinin incelemesi

-Bakkallardaki çikolatalar

-Çocukların ellerindeki çikolatalar


Diyarbakır, Esenyurt, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 02:39 Kaynak: DHA
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