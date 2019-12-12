Esenyurt'ta kantin denetimi; Şırınga çikolata okul çevresindeki okullarda satılıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Esenyurt'ta kantin denetimi; Şırınga çikolata okul çevresindeki okullarda satılıyor - Son Dakika

Esenyurt'ta kantin denetimi; Şırınga çikolata okul çevresindeki okullarda satılıyor

6 saat önce

ESENYURT'ta belediye ekipleri okul kantinlerini denetledi.

Esenyurt'ta kantin denetimi; Şırınga çikolata okul çevresindeki okullarda satılıyor, System.String[]

ESENYURT'ta belediye ekipleri okul kantinlerini denetledi.

Ankara ve Diyarbakır'da okul kantininde satılan şırınga çikolatanın neden olduğu ölümler sonrası Esenyurt'ta zabıta ekipleri, okullarda bulunan kantinleri denetledi. Esenyurt Belediyesi zabıta ekipleri ilçede bulunan okullara giderek, öğrencilerin alışveriş yaptığı kantinleri denetledi. Kantinlerin içerisine giren ekipler tarafından, ürünlerin son kullanma tarihleri ve TSE damgasının olup olmamasını tek tek kontrol edildi. Kantinlerde şırınga çıkolataya rastlanmadı. Ancak okul çevresinde ve bir çok bakkalda şırınga çıkolata olduğu görüldü. Bu çikolatalar 1 liraya satılıyor.


Diyarbakır, Esenyurt, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 03:19 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Okul yakınındaki bakkalda satılan "şırınga çikolatalar" toplatıldı
Yardımsever Mesut'tan bir örnek davranış daha! Bu köyde 9 günde 6 kişi öldü! Halk yas içinde Savunma Sanayi İcra Komitesi Toplantısı sonrası açıklama: Projeler karara bağlandı

Son Dakika Haberleri
21:30 Cezaevinden firar eden zanlı yakalandı - Son Dakika
21:29 Şanlıurfa'da silahlı kavgada bir kadın yaralandı - Son Dakika
21:28 Trabzon'da doktoru darp eden 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
21:22 Yunanistan'a kaçarken tekneleri batan 3 FETÖ şüphelisi ile 2 çocuk kurtarıldı - Son Dakika
21:18 Kanser tarama merkezinde temizlikçiyi öldürüp, yüksekokul çalışanını yaraladı (2) - Son Dakika
19:50 Bu köyde 9 günde 6 kişi öldü! Halk yas içinde - Son Dakika
19:18 Savunma Sanayi İcra Komitesi Toplantısı sonrası açıklama: Projeler karara bağlandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2019 21:31:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Esenyurt'ta kantin denetimi; Şırınga çikolata okul çevresindeki okullarda satılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]