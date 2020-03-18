ESENYURT'TA KAPALI OLMASI GEREKEN KAHVEHANEDE OKEY OYNARKEN YAKALANDILAR - Son Dakika
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ESENYURT'TA KAPALI OLMASI GEREKEN KAHVEHANEDE OKEY OYNARKEN YAKALANDILAR

6 saat önce

Haber-Kamera : Veysel TİMDU / İSTANBUL, DHA -ESENYURT'ta koronavirüs önlemleri kapsamında kapalı olması gereken kahvehanede bulunanlar polisin baskınıyla şaşkınlık yaşadı.

ESENYURT'TA KAPALI OLMASI GEREKEN KAHVEHANEDE OKEY OYNARKEN YAKALANDILAR, System.String[]

Haber-Kamera : Veysel TİMDU/ İSTANBUL, DHA  -ESENYURT'ta koronavirüs önlemleri kapsamında kapalı olması gereken kahvehanede bulunanlar polisin baskınıyla şaşkınlık yaşadı.

Esenyurt'ta İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs önlemleri çerçevesinde yayımlanan  genelgesine uymayan ve kapalı olması gerektiği halde açık bulunan  bazı işletmeler polis tarafından uyarıldı, işletmelerin kapatılması sağlandı. Polis ekipleri, ilçe genelindeki iş yerlerini denetleyerek, genelgeye uygun hareket edip etmediklerini kontrol etti. Bir kahvehaneye giren polis çok sayıda kişiyi oyun oynarken yakaladı.

Polis, buradakileri uyarırken bir kişi, salgından haberinin olmadığını söyledi.

Genelgeye uyarak işletmesini kapatan bir kafenin yöneticisi Emrah Örtülü ise, "Dünyayı etkileyen bu virüs vakası bizleri de etkilemiş durumda.  Biz önceden önlemimiz aldık ancak devletimizin verdiği karar doğrultusunda bizde  işletmemizi kapattık. Süreç neyi getirecek tam olarak kestiremiyoruz.  Burada 40'a yakın çalışan personelimiz vardı. Hepsini zorunlu izne çıkardık. Sektör olarak daha da çok etkileneceğiz gibi gözüküyor. Bundan sonrasını göreceğiz. Her türlü önlemimizi alıyoruz. Bireysel olarak da alıyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Açık olan kahveden görüntü

Polis ekiplerinin denetimleri

Oyun oynayanlar

Konuşan bir kişi

Kapalı olan kafelerden görüntüler

Dezenfekte çalışmalarından görüntü

kafe müdürü ile röportaj


Esenyurt, Polis, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 04:30 Kaynak: DHA

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