ESENYURT'TA KAPALI OLMASI GEREKEN KAHVEHANEDE OKEY OYNARKEN YAKALANDILAR - Son Dakika
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ESENYURT'TA KAPALI OLMASI GEREKEN KAHVEHANEDE OKEY OYNARKEN YAKALANDILAR

7 saat önce

Haber-Kamera : Veysel TİMDU / İSTANBUL, DHA -ESENYURT'ta koronavirüs önlemleri kapsamında kapalı olması gereken kahvehanede bulunanlar polisin baskınıyla şaşkınlık yaşadı.

Haber-Kamera : Veysel TİMDU/ İSTANBUL, DHA -ESENYURT'ta koronavirüs önlemleri kapsamında kapalı olması gereken kahvehanede bulunanlar polisin baskınıyla şaşkınlık yaşadı.

Esenyurt'ta İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs önlemleri çerçevesinde yayımlanan genelgesine uymayan ve kapalı olması gerektiği halde açık bulunan bazı işletmeler polis tarafından uyarıldı, işletmelerin kapatılması sağlandı. Polis ekipleri, ilçe genelindeki iş yerlerini denetleyerek, genelgeye uygun hareket edip etmediklerini kontrol etti. Bir kahvehaneye giren polis çok sayıda kişiyi oyun oynarken yakaladı.

Polis, buradakileri uyarırken bir kişi, salgından haberinin olmadığını söyledi.

Genelgeye uyarak işletmesini kapatan bir kafenin yöneticisi Emrah Örtülü ise, "Dünyayı etkileyen bu virüs vakası bizleri de etkilemiş durumda. Biz önceden önlemimiz aldık ancak devletimizin verdiği karar doğrultusunda bizde işletmemizi kapattık. Süreç neyi getirecek tam olarak kestiremiyoruz. Burada 40'a yakın çalışan personelimiz vardı. Hepsini zorunlu izne çıkardık. Sektör olarak daha da çok etkileneceğiz gibi gözüküyor. Bundan sonrasını göreceğiz. Her türlü önlemimizi alıyoruz. Bireysel olarak da alıyoruz" diye konuştu.

ESENYURT'TA KAPALI OLMASI GEREKEN KAHVEHANEDE OKEY OYNARKEN YAKALANDILAR

Esenyurt, Polis, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 07:57 Kaynak: DHA

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