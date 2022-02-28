Esenyurt'ta kapı önlerinde ayakkabı çaldığı iddia edilen kişi serbest bırakıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Esenyurt'ta kapı önlerinde ayakkabı çaldığı iddia edilen kişi serbest bırakıldı

28.02.2022 14:20

Esenyurt'ta girdiği apartmanlardaki ayakkabıları çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği adliyeden adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Esenyurt'ta girdiği apartmanlardaki ayakkabıları çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği adliyeden adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Büro Amirliği ekipleri, girdiği binalarda kapılarının önlerinden ayakkabı çalındığı yönündeki ihbar üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, çalışmaların ardından ayakkabı hırsızlığı yaptığı belirlenen Y.A. adlı kadını Çınar Mahallesi'ndeki evinde gözaltına aldı.

Evde yapılan aramada çalıntı olduğu değerlendirilen 80 çift ayakkabı ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Y. A, sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Esenyurt'ta kapı önlerinde ayakkabı çaldığı iddia edilen kişi serbest bırakıldı
Esenyurt'ta kapı önlerinde ayakkabı çaldığı iddia edilen kişi serbest bırakıldı
Esenyurt'ta kapı önlerinde ayakkabı çaldığı iddia edilen kişi serbest bırakıldı

YORUMLAR
500
Mersin'de 30 bin adet makaron ele geçirildi Mersin'de 30 bin adet makaron ele geçirildi Son dakika haberi! Antalya'da fuhuş operasyonu Son dakika haberi! Antalya'da fuhuş operasyonu

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Esenyurt, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Esenyurt'ta kapı önlerinde ayakkabı çaldığı iddia edilen kişi serbest bırakıldı - Son Dakika


Son Dakika
14:39 Rusya'nın SWIFT sisteminin dışına çıkarılması, ülkenin 400 milyar dolarına ulaşmasını engelleyebilir!
14:36 Bu devirde annene bile güvenmeyeceksin! Köpek saldırınca çocuğunu bırakıp kaçtı
14:30 Üç Kuruş dizisi bu akşam sevenleriyle buluşuyor! Efe bu sefer Kartal'ı tutuklayabilecek mi?
14:29 Çin aşısı faz 3 çalışmalarına denek olarak katılmıştı! Çağla Şıkel'in koronavirüs testi pozitif çıktı
14:25 Kiev Büyükelçiliği, Ukrayna'daki vatandaşlara seslendi: Trenler kalkacak, güvenliğinize dikkat ederek yetişin!
14:22 İsmail Kartal, Kasımpaşa karşılaşmasında Mesut Özil'e forma vermedi! Kritik maç için özel olarak hazırlıyor
14:22 Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde bu akşam neler olacak? Alparslan, kuşatmayı kaldırabilecek mi?
14:10 Avrupa Rusya'nın saldırısı sonrası teyakkuzda: Ukrayna'ya hangi ülkeler, ne silahları gönderiyor? İşte o liste
13:56 Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel kendi fotoğrafının altına yorum yaptı: Uuuu fena!
13:49 Rusya Kiev'i kuşattı mı, kuşatmadı mı? Ukrayna hükümeti: Bunu sadece hayal edebilirler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2022 14:55:50. #1.13#
SON DAKİKA: Esenyurt'ta kapı önlerinde ayakkabı çaldığı iddia edilen kişi serbest bırakıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement