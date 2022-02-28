Esenyurt'ta kapı önlerinde ayakkabı çaldığı iddia edilen kişi serbest bırakıldı - Son Dakika

Esenyurt'ta girdiği apartmanlardaki ayakkabıları çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği adliyeden adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Büro Amirliği ekipleri, girdiği binalarda kapılarının önlerinden ayakkabı çalındığı yönündeki ihbar üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, çalışmaların ardından ayakkabı hırsızlığı yaptığı belirlenen Y.A. adlı kadını Çınar Mahallesi'ndeki evinde gözaltına aldı.
Evde yapılan aramada çalıntı olduğu değerlendirilen 80 çift ayakkabı ele geçirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan Y. A, sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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