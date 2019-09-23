Son Dakika Haberleri: Esenyurt'ta kapıdan atlarken demir korkuluk koluna saplandı
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Esenyurt'ta kapıdan atlarken demir korkuluk koluna saplandı

1 saat önce

Esenyurt'ta kapıdan atlamaya çalışırken ayağı kayan kişinin kolu demir korkuluklara saplandı.

Esenyurt'ta kapıdan atlarken demir korkuluk koluna saplandı, System.String[]

Esenyurt'ta kapıdan atlamaya çalışırken ayağı kayan kişinin kolu demir korkuluklara saplandı. O anlar sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre evinden markete gitmek için çıkan Faruk Yılmaz yolu kısaltmak için sitenin ana giriş kapısını kullanmak yerine sitenin kilitli olan arka kapısından atladı. Atlarken ayağı kayan Yılmaz'ın kolu kapının demir korkuluklarına saplandı. O anlar sitenin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Yılmaz çevresindeki vatandaşlardan yardım istedi. Sitenin yakınlarındaki inşaatta çalışan işçiler Yılmaz'ın yardımına koşarken ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin çalışmaları sonucu Faruk Yılmaz koluna saplanan demir korkuluk kesildi. Yılmaz, kolundaki demirle Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Yılmaz'ın kolundan demir korkuluk çıkarıldı.

Sitenin yakındaki inşaatta çalışan Cemil Çörel, "Biz sabah işe başı yapacakken oda oradan çıkmaya çalışıyordu. Oradaki vanaya bastı, vanadan sonra ayağını demirlerin arasına attı, diğer ayağını da yukarı atarken alttaki ayağı kaydı. Demiri tuttuğu kolu da demire geçti. Biz müdahale ettik. Ambulansı ve itfaiyeyi aradık. Hemen geldiler onlarda müdahale ettiler demirleri kestiler arkadaşı hastaneye götürdüler" dedi.

Barbaros Hayrettin, Faruk Yılmaz, Esenyurt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 11:48 Kaynak: DHA
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