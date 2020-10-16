ESENYURT'TA KAPININ ÖNÜNDEKİ AYAKKABILARI TOPLAYIP ATEŞE VERDİ - Son Dakika

ESENYURT'ta sabaha karşı binaya girerek kapının önündeki ayakkabıları toplayıp bir yere yığan kişi üzerlerine yanıcı madde dökerek ateşe verdi. Kaçarken görüntüleri kameralara yansıyan şüpheli polis tarafından aranıyor.

Olay, Talatpaşa Mahallesi'nde gün saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Kimliği belirlenemeyen, boynunda yaka kartı bulunan bir kişi girdiği binadaki dairenin önündeki ayakkabıları toplayıp bir yere yığdıktan sonra üzerlerine yanıcı madde döküp ateşe vererek kayıplara karıştı. Olayın ardından dumanı fark eden bina sakinleri, kendilerini dışarı atarak itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekibi yangını kısa sürede söndürdü. Polis ekipleri, güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek, şüphelinin kimliğini tespit edip yakalamak için çalışmalara başladı. Şüphelinin binadan ayrıldığı anlar ise kameralara yansıdı.