Son Dakika Haberleri: ESENYURT'TA KAPKAÇ KAMERADA: SOKAKTA YÜRÜYEN KADININ TELEFONUNU BÖYLE ÇALDI
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ESENYURT'TA KAPKAÇ KAMERADA: SOKAKTA YÜRÜYEN KADININ TELEFONUNU BÖYLE ÇALDI

1 saat önce

ESENYURT'ta bir şüphelinin sokakta yürüyen kadının elinden cep telefonunu alıp, kaçması güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

ESENYURT'TA KAPKAÇ KAMERADA: SOKAKTA YÜRÜYEN KADININ TELEFONUNU BÖYLE ÇALDI, System.String[]
ESENYURT'ta bir şüphelinin sokakta yürüyen kadının elinden cep telefonunu alıp, kaçması güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Olay, geçen Pazar günü, Güzelyurt Mahallesi, 2116 sokakta meydana geldi. 16 yaşındaki U.K, sokakta yürüyen Yüksel E.'yi takip etmeye başladı. Etrafı kollayan U.K, boş bir anda Yüksel E. adlı kadının elinde tuttuğu telefonu kaparak kaçtı. Telefonunu çalan kişinin arkasından koşan kadın, hırsızı yakalayamadı. Kapkaç anı sokakta bulunan güvenlik kameralarına yansıdı. Kadının ihbarı üzerine sokakta bulunan güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri, kapkaççının kimliğini tespit etti. Yapılan çalışma sonrası yakalanan U.K, Çocuk Büro Amirliği'ne teslim edildi.


- İstanbul
Güzelyurt Mahallesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 11:55 Kaynak: DHA
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