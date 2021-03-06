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Esenyurt'ta kapkaççıyı ele veren mont detayı kamerada

Yanında çocuğu olan kadının telefonunun çalınma anı güvenlik kamerasında

İSTANBUL - Esenyurt'ta yolda telefonla konuşurken kapkaça maruz kalan kadının ihbarı üzerine harekete geçen polis, 14 farklı sokaktan 40 saatlik kamera çalışması sonrasında kapkaççıların birinin üzerindeki montun modelini belirledi. Saklandıkları evde belirlenen montla birlikte yakalanan ve yaşları 17 olan iki kapkaççı kıskıvrak yakalanırken kapkaç anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, geçtiğimiz günlerde Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere bir kadın yolda konuşurken telefonunu çalan ve biri yabancı uyruklu B.G. ve F.Ö. adındaki 17 yaşındaki iki şüpheli kaçtı. İhbar üzerine olay yerine giden Esenyurt Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı polis ekipleri 14 farklı sokaktan 40 saatlik kamera kaydı görüntüsü inceledi.

Mont detayı şüpheliyi ele verdi

Polisin incelemeleri sırasında daha öncede bir kapkaç olayına daha karışan şüphelilerden birinin üzerindeki montun modeli detay olarak alındı. Kapkaççılar saklandığı evde olayı inkar ederken, polis montu ve spor ayakkabısını tespit etti. Emniyette suçlarını itiraf eden kapkaççılar işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yanında çocuğu varken kapkaç şoku yaşadı

Şüphelilerin yolda yürüyen kadının cep telefonunu kapkaç yaptığı anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, kadının yanında çocuğu varken telefonu çalan şahısların kaçması yer alıyor.