Esenyurt'ta kar küreme aracı kontrolden çıktı! Yoldaki otomobilleri sürükledi - Son Dakika

İstanbul'da 3 gündür devam eden kar yağışı etkisini arttırarak devam ediyor. Esenyurt Kıraç Mahallesi'nde, kar küreme aracının sürücüsü yoğun kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti.

4 FARKLI ARACA ÇARPARAK DURABİLDİ

Kaymaya başlayan kar küreme aracı yoldaki diğer araçları da önüne alarak sürüklendi. Kar küreme aracı yolda kalan 4 farklı araca çarparak dururken, o anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.