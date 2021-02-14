Esenyurt'ta kar küreme ve tuzlama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

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Esenyurt'ta kar küreme ve tuzlama çalışmaları devam ediyor

İSTANBUL - İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Esenyurt Belediyesi ekipleri, yolları açık tutabilmek için çalışmalarına devam ediyor.

Esenyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler ilçede etkili olan kar yağışı ile birlikte çalışmalarını hızlandırdı. Ekipler, yolları açık tutabilmek ve buzlanmayı önlemek için kar küreme ve tuzlama araçlarıyla çalışmalarını sürdürüyor. İlçe genelindeki 7 bulvar, 130 cadde ve 2 bin 796 sokakta çalışmalar sürüyor.