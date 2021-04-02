ESENYURT'TA KAR MASKELİ HIRSIZLAR İŞ YERİNDEN 80 BİN LİRA DEĞERİNDE AKÜ ÇALDI - Son Dakika

ESENYURT'TA KAR MASKELİ HIRSIZLAR İŞ YERİNDEN 80 BİN LİRA DEĞERİNDE AKÜ ÇALDI

Kar maskeli 3 hırsızın iş yerine geldiği anlar kameraya yansıdı.

Erol DEĞİRMENCİ İSTANBUL, (DHA) - ESENYURT'ta bulunan sanayi sitesindeki iş yerine giren kar maskeli 3 hırsız tekne, otomobil ve ağır vasıta araçlarda kullanılan yaklaşık 80 bin lira değerindeki aküleri çalıp kaçtı. Hırsızların iş yerine geldiği anlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. İş yeri sahibi Musa Doğan daha önce iki arkadaşının dükkanlarının da hırsızlık yapıldığını belirterek, Güvenliğin olmasına rağmen zincirlerin olmasına rağmen yeterli gelmiyor. Sürekli aynı şeyden mağduruz. Yıllardır bu yağın, pisliğin içinde çalışıyoruz. Adam gelip götürüyor. Adamlar o kadar profesyonel çalışıyorlar ki girip güvenlik kameralarını patlatıyorlar. dedi.

Olay, 30 Mart Salı günü saat 07.30 sıralarında Koza Mahallesi'nde bulunan sanayi sitesindeki iş yerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, hafif ticari araçla sanayi sitesine giren kar maskeli 3 kişi, akü satan dükkanın önüne geldi. Levye yardımıyla dükkanın kepenklerini kaldıran şüpheliler, önce iş yerinin güvenlik kamerası kayıt cihazını kırdı. Daha sonra dükkanın içinde bulunan yaklaşık değeri 80 bin lira olan otomobil, tekne ve ağır vasıta araçlarında kullanılan aküleri çaldı. Dükkanına gelen iş yeri sahibi Musa Doğan, akülerin çalındığını görünce durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, parmak izi ve güvenlik kamerası çalışmasının ardından hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

KAR MASKELİ HIRSIZLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Hırsızların iş yerine araçları ile geldikleri anlar ise çevredeki başka bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülere hırsızların arabalarıyla iş yerine geldikleri, araçtan inip zinciri kaldırdıktan sonra iş yerine yanaştıkları anlar yansıdı.

70-80 BİN LİRA DEĞERİNDEKİ SIFIR VE İKİNCİ EL AKÜLERİ TOPARLAYIP GÖTÜRMÜŞLER

İş yerinden aküleri çalınan Musa Doğan, Sabah 07.00 sıralarında gelip kepenk ve kapımızı patlatıyorlar. Yaklaşık 70-80 bin lira değerindeki sıfır ve ikinci el aküleri toparlayıp götürmüşler. Burada zincirler var, yukarıda güvenliğimiz var. Zincirleri kaldırıp altından giriyorlar. Biz sabah 09.00'da açtık iş yerini, o sırada fark ettik. Karşı komşumuzun da kapılarını zorluyorlar, orayı açamayınca buraya geliyorlar. Bu güvenlik sıkıntısı sürekli burada var. Aşağıda arkadaşlarımızın bir ay önce dükkanını soydular. İki ay önce başka bir dükkanı soydular. Güvenliğin olmasına rağmen zincirlerin olmasına rağmen yeterli gelmiyor. Adam kaldırmış zincirleri altından geçmiş. Sürekli aynı şeyden mağduruz. Yıllardır bu yağın, pisliğin içinde çalışıyoruz. Adam gelip götürüyor. Adamlar o kadar profesyonel çalışıyorlar ki girip güvenlik kameralarını patlatıyorlar dedi.

AKÜLERİ PARAYA ÇEVİRMEK DAHA KOLAY

Hırsızların aküleri daha kolay şekilde paraya çevirdikleri için hedef aldıkların söyleyen Doğan, Çok enteresan bir şekilde bilgisayara dokunmamışlar. İçeride başka özel eşyalarımız da var. Onlara da dokunmamışlar. Sadece aküleri almışlar. Muhtemelen aküleri paraya çevirmek daha kolay ifadelerini kullandı.