ESENYURT'TA KAR MASKELİ SALDIRGAN RESTORANI KURŞUNLADI - Son Dakika
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ESENYURT'TA KAR MASKELİ SALDIRGAN RESTORANI KURŞUNLADI

11.07.2022 13:46

ESENYURT'ta, kar maskeli şüpheli, restorana 3 el ateş etti.

ESENYURT'ta, kar maskeli şüpheli, restorana 3 el ateş etti. Müşteriler panik yaşarken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Osmangazi Mahallesi'ndeki caddede bulunan restoranın önüne dün akşam saatlerinde, kar maskeli bir kişi koşarak geldi. Saldırgan, belinden çıkardığı tabanca ile restorana doğru 3 el ateş ettikten sonra koşarak kaçtı. Olayda şans eseri kimse yaralanmazken, kurşunlar içecek dolabına ve duvara isabet etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları incelemenin ardından saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Yaşananlar ise restoranın güvenlik kamerasına yansıdı.

KAR MASKELİ BİRİ 3 EL ATEŞ ETTİ

Restoranın sahibi Melahat Ekinci Akşam saatlerinde, burada müşteriler vardı. Kar maskeli biri geldi, 3 el ateş etti. Ateş ede ede çekti gitti. Kurşunlar dolaba denk geldi. Bir tanesi de mutfak dolabına denk geldi. Müşteriler de buradaydı. İnsan korkuyor. Onlara Allah'tan bir şey olmadı dedi.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel ESENYURT'TA KAR MASKELİ SALDIRGAN RESTORANI KURŞUNLADI - Son Dakika

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SON DAKİKA: ESENYURT'TA KAR MASKELİ SALDIRGAN RESTORANI KURŞUNLADI - Son Dakika
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