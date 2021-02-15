Esenyurt'ta kar sürücü ve yayalara zor anlar yaşattı - Son Dakika
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Esenyurt'ta kar sürücü ve yayalara zor anlar yaşattı

Esenyurt'ta kar sürücü ve yayalara zor anlar yaşattı

15.02.2021 09:03

İSTANBUL'da hafta sonu etkili olan kar yağışı ara sokaklarda sürücü ve vatandaşların zor anlar yaşamasına neden oldu.

İSTANBUL'da  hafta sonu etkili olan kar yağışı ara sokaklarda sürücü ve vatandaşların zor anlar yaşamasına neden oldu. Bazı araçlar kayarken, yayalar da yolda yürümekte zorluk yaşadı.

İstanbul'da hafta sonu etkili olan kar yağışının ardından sabah saatlerinde işlerine gitmek üzere evlerinden çıkan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Esenyurt'ta ara sokaklarda biriken karda araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Bazı araçlar kayarken, yayalar da yürümekte zorlandı.  İşe gitmek için evinden çıkan bir vatandaş, "Zorlanıyoruz tabii ki. Ara sokaklar çok daha kötü. Aracımızı da yokuştan çıkaramayınca bu sokağa aldık. Rampalarda hiç çıkılmıyor" diye konuştu.


- İstanbul
Kaynak: DHA
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Esenyurt, İstanbul, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Esenyurt'ta kar sürücü ve yayalara zor anlar yaşattı - Son Dakika
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