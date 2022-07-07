ESENYURT'TA KARDEŞİ İLE TARTIŞAN AĞABEY KESERLE EVİ BASTI - Son Dakika
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ESENYURT'TA KARDEŞİ İLE TARTIŞAN AĞABEY KESERLE EVİ BASTI

07.07.2022 18:38

? ESENYURT'ta ağabey tartıştığı kardeşinin evini keserle bastı.

? ESENYURT'ta ağabey tartıştığı kardeşinin evini keserle bastı. Gözü dönmüş ağabey keserle yengesine saldırırken, çocukların anne diye çığlık attığı o anlar cep telefonu kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Olay, sabah saatlerinde Örnek Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ağabey-kardeş arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışma sonrasında gözü dönen ağabey kardeşinin evini keserle bastı. Kardeşini evde bulamayan ağabey yeğenlerinin gözü önünde yengesine keserle saldırdı. Dakikalarca yengesini darbeden ağabey kaçmasına da izin vermedi. Elinden aldıktan sonra keserin sapıyla yengesini darbetmeye devam etti. Olayın ardından yenge polise giderek şikayetçi oldu. Ağabeyi yakalama çalışmaları devam ediyor. Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ESENYURT'TA KARDEŞİ İLE TARTIŞAN AĞABEY KESERLE EVİ BASTI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: ESENYURT'TA KARDEŞİ İLE TARTIŞAN AĞABEY KESERLE EVİ BASTI - Son Dakika
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