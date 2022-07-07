ESENYURT'TA KARDEŞİ İLE TARTIŞAN AĞABEY KESERLE EVİ BASTI

? ESENYURT'ta ağabey tartıştığı kardeşinin evini keserle bastı. Gözü dönmüş ağabey keserle yengesine saldırırken, çocukların anne diye çığlık attığı o anlar cep telefonu kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Olay, sabah saatlerinde Örnek Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ağabey-kardeş arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışma sonrasında gözü dönen ağabey kardeşinin evini keserle bastı. Kardeşini evde bulamayan ağabey yeğenlerinin gözü önünde yengesine keserle saldırdı. Dakikalarca yengesini darbeden ağabey kaçmasına da izin vermedi. Elinden aldıktan sonra keserin sapıyla yengesini darbetmeye devam etti. Olayın ardından yenge polise giderek şikayetçi oldu. Ağabeyi yakalama çalışmaları devam ediyor. Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.