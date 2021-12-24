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ESENYURT'TA KARDEŞLERİN SİLAHLI KAVGASI KAMERADA - Son Dakika

ESENYURT'TA KARDEŞLERİN SİLAHLI KAVGASI KAMERADA

24.12.2021 11:02

ESENYURT'ta, ağabey-kardeş oldukları iddia edilen 2 kişi arasında silahlı kavga çıktı.

ESENYURT'ta, ağabey-kardeş oldukları iddia edilen 2 kişi arasında silahlı kavga çıktı. Polis ekiplerinin müdahalesiyle kavga sonlanırken, o anlar kameraya yansıdı.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Esenyurt Meydanı 19 Mayıs Bulvarı üzerinde yaşandı. İddiaya göre, ağabey-kardeş arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kardeşlerin kavgasına dönüştü. Kardeşlerden biri aracına giderek silah çıkardı. Elinde silahı ile meydana dönen kardeş, havaya ateş etmeye başladı. Çevredekiler panik içinde kaçarken, silah sesini duyan polis ekipleri olay yerine geldi. Silahlı kişiyi sakinleştiren ekipler, saldırganı polis aracına bindirdi. Kardeşlerden biri kavga sırasında kafasından hafif şekilde yaralandı. Durumu iyi olan yaralı, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ağabey-kardeş daha sonra ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülere kardeşlerden birinin havaya ateş etmesi ve polisin müdahalesi yansıdı.

"HAVAYA ATEŞ ETMEYE BAŞLADI"

Yaşanan olayı anlatan İbrahim Çelik, "Dün akşam saat 17.00 civarıydı. Kavga sesi geldi. Önce bir kadının sesi geldi. Bağırdığını duyduk. İki kardeşlerdi. Önce kavga ettiler. Sonra birisi silah çıkardı. Geldi burada havaya ateş etmeye başladı. Sonra polisler geldi, müdahale etti. Silahla yaralanan olmadı. Kardeşlerden biri, diğerini sopa ile yaralamıştı. O da burada kaldı. Hastaneye kaldırdılar. Akşam olay yeri inceleme ekipleri geldi, silahı alıp gittiler" dedi.

ESENYURT'TA KARDEŞLERİN SİLAHLI KAVGASI KAMERADA
ESENYURT'TA KARDEŞLERİN SİLAHLI KAVGASI KAMERADA
ESENYURT'TA KARDEŞLERİN SİLAHLI KAVGASI KAMERADA

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Esenyurt, Silah, Polis, kavga, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: ESENYURT'TA KARDEŞLERİN SİLAHLI KAVGASI KAMERADA - Son Dakika
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